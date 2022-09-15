Москва, 15 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Треть учащихся училищ средних специальных учебных заведений, колледжей и техникумов (32%) и 28% студентов российских вузов не планируют после окончания учебного заведения работать по профессии. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ.

(сс) Narek75 Студенты

Чаще не планируют связывать будущую работу со специальностью студенты старших курсов. Так, среди студентов 1-3 года обучения доля таковых составляет 23%, а среди студентов 4-6 лет обучения — 36%.

Основная причина отказа от планов работать по профессии у учащихся ссузов — отсутствие достаточного интереса к ней (47%), сомнения в привлекательной оплате труда у работников получаемой профессии (36%).

Студенты вузов назвали главную причину отказа от работы по специальности — хорошую работу по ней будет крайне сложно найти в регионе их проживания (57%).

Опрос проведен в июле 2022 года. Опрошены 1000 молодых людей в возрасте 16-27 лет, включая 550 студентов ссузов и 450 студентов вузов РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, 47% всех выпускников российских вузов не работает по специальности.

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