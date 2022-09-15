Ереван, , 10:22 — REGNUM Анна Вардапетян официально стала новым генеральным прокурором Армении, принеся присягу перед депутатами парламента республики 15 сентября. Трансляцию заседания ведёт пресс-служба законодательного органа.

Армения

Впервые в Армении пост генпрокурора заняла женщина. За её избрание 29 июня проголосовало большинство депутатов парламента. Она назначена на шестилетний срок.

Стоит отметить, что 15 сентября официально закончился срок работы генпрокурором Армении у Артура Давтяна.