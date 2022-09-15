Курган, 15 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Курганской области создали оперштаб по помощи беженцам из бывшей УССР и определены места размещения эвакуированных граждан. Об этом говорится в постановлении замгубернатора региона Константина Ермакова.

ГУ МЧС по Омской области Беженцы с Украины прибыли в Омск

В документе указано, что оперштаб будет обеспечивать вынужденно покинувших свои дома жителей России, ДНР и ЛНР, бывш. УССР и лиц без гражданства питанием (415 рублей в день) и размещением (913 рублей в день) за счёт средств бюджета Курганской области с последующим возмещением из федерального бюджета.

Беженцам окажут содействие в трудоустройстве. Их детям будут предоставляться детские сады и школы.

Пункты временного пребывания вынужденно покинувших республики Донбасса и бывшей УССР разместятся в детском лагере «Звёздный» в Кетово; в детском лагере имени Островского в Кетово; в санаторно-оздоровительном лагере «Романтика» в селе Лесниково; в культурно-оздоровительном комплексе «Космос»; в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями во Втором микрорайоне, 13а в Кургане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Курганскую область самостоятельно приехали 19 беженцев из Донецкой Народной Республики. Из них шестеро — дети.