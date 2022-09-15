Москва, , 10:21 — REGNUM Российской элите придется понять, что альтернатив отказа от нынешней гламурно-праздничной действительности у России нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я настаивал и настаиваю, что до сих пор стратагема, концепция в рамках которой живет сегодняшняя Россия заключается в том, что священна та реальность, которая достигнута… Ее нельзя трогать, она неприкасаема. Это специфическая реальность, и иллюстрацией того, что это является осью всего происходящего, являются какие-нибудь праздники в Москве, что тоже активно обсуждается. Но это частности, которые порождены только одним — всяческим желанием сказать на уровне стратегии, всего чего угодно: «Дорогие россияне, вы живете как вы живете, вас никак не загрузит то, что происходит там», — отметил политолог.

По его словам, ему понятна эта реальность, и в ней нет ничего существенно плохого с одной существенной оговоркой — она не работает. Для того же, чтобы люди поняли, что она не работает, им недостаточно только предъявить рациональные аргументы, потому что для тех людей, которые эту реальность создают, поддерживают и пестуют — это символ веры. Кроме того, эти люди наблюдают все это «благолепие» сообразно их уровню доходов и статусу, и эта реальность есть то, за что они боролись.

«Было заявлено, что можно провести некие действия по отношению к [территории бывшей УССР] сохраняя эту реальность. Так вот вся практика показывает, что нельзя. Либо надо менять реальность, либо невозможно выигрывать. Как говорил Владимир Ильич Ленин, либо вши уничтожат социализм, либо социализм уничтожит вшей. Тут вопрос ребром встает… Ту на так что, сынку, помогла тоби эта реальность? Сколько она тебе собрала добровольцев по всей стране, а сколько в Чечне? Не впечатляют ли эти цифры? И не пора ли на уровне сердца и мозга все-таки понять, что реальность эта не священна, и ее придется менять», — продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что на ограниченный контингент и специальная военная операция полностью определяются заданной и пестуемой реальностью. Берутся контрактники в определенном количестве, из них создается экспедиционный корпус на манер аналогичного корпуса Великобритании в англо-бурской войне, направляется на территорию бывшей УССР, и он решает все поставленные задачи. Ставка делается на то, что Запад — очень капризный, и как только ему станет плохо, он тут же отвернет, киевский режим — не ахти, игнорируя полностью, что за восемь лет бандеровской пропаганды оно превратилось в нечто совсем иное, и все проблемы решатся сами собой одним махом. Но что-то пошло не так.

Политолог также отметил, что он обладает достаточной военно-технической компетенцией для того по роду его военной специальности и опыта консультаций в боевых точках, чтобы оценивать не как политолог или театральный режиссер, а как человек понимающий.

«Теперь оказывается, что в рамках этой реальности, существующего поведения Запада, существующей идеологии киевского режима решить задачи эффективным образом невозможно. Но я говорил об этом с самого начала… Я вижу, что происходит до деталей, не говоря о том, что я никогда не афишировал успехи «Сути времени» в этом деле, но они есть. Ну так вот, смысл заключается в том, что мы все видим. Эта реальность и ее дитя под названием «ограниченный контингент» и все остальное не могут решать проблемы против гибридной армии, по большей части уже западной», — продолжил он.