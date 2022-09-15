Иркутск, 15 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области предупредило о существенном изменении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 сентября местами в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья ожидаются сильные дожди с мокрым снегом.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости учитывать неблагоприятный прогноз погоды при планировании поездок на дальние расстояния и туристических маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, дожди и заморозки в Иркутскую область пришли 13 сентября: отмечалось усиление северо-западного, юго-западного ветра до 17-22 м/с. Также возникли грозы и сильные дожди.

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