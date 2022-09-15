Рязань, 15 сентября 2022, 10:24 — REGNUM Автомобиль скорой медицинской помощи наехал на 16-летнего велосипедиста в Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло 13 сентября около 18:10 на перекрёстке улиц Станкозаводской и Октябрьской. За рулём спецмашины находился 44-летний житель Рыбновского района. Подростка с тяжёлыми травмами госпитализировали.
По факту аварии в полиции 14 сентября возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.