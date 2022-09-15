Москва, , 10:21 — REGNUM Чем ниже будет ключевая ставка Банка России, тем лучше будет для экономики РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент Института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы ожидаем снижения ставки на 0,5%, — сказал он. — Основной повод для снижения — необходимость стимулирования экономики и потребления. Снижение инфляционного давления в последние месяцы и крепкий рубль позволяют снизить ставку сейчас. России нужна, конечно, мягкая денежно-кредитная политика. И чем ниже будет ставка, тем лучше для экономики и потребителей. Так что и 5% будет сейчас очень хорошо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что Центральный банк РФ понизит ключевую ставку, но не больше чем до 7,5%.

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