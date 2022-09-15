Новокузнецк, Кемеровская область, 15 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Новокузнецке ужесточат меры по борьбе с безбилетниками в общественном пассажирском транспорте. Об этом заявил мэр города Сергей Кузнецов.

Donland.ru В автобусе

В прямом эфире телеканала «Ново-ТВ» Кузнецов сообщил, что число «зайцев» в новокузнецком транспорте не уменьшилось и начинается новая охота за ними.

«С пятницы по городу будет ходить «заячий катафалк». Это черная «ГАЗель» с красными полосами, на которой будут нарисованы заячьи уши. Она будет подъезжать к тем местам, где стоят проверяющие. Те останавливают автобус и пассажиры, кто не заплатил за проезд, будут проходить в «ГАЗель» — в этот «заячий катафалк». Там с ними будут разбираться», — пояснил глава города.

«Заячий катафалк» будет ездить по всему Новокузнецку. Кроме того, сотрудники администраций районов теперь будут ездить на общественном транспорте и следить, как оплачивается проезд. Мэр намерен публично озвучивать имена и фамилии «зайцев», места их работы и учёбы.

Отметим, что по официальным данным, ежедневные потери общественного транспорта Новокузнецка от неоплаты проезда в среднем составляют 1,5 млн рублей.