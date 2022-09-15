Москва, 15 сентября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке получила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она сообщила 15 сентября в эфире программы «Соловьёв Live».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Да, мне визу дали», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову выдали визу для участия в Генассамблее ООН.