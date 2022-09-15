Луганск, 15 сентября 2022, 10:21 — REGNUM За последние сутки Народная милиция ЛНР уничтожила до 45 человек личного состава ВСУ. Об этом 15 сентября сообщил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

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Он рассказал, что противник в ходе боестолкновений понёс большие потери в живой силе и технике. В частности, уничтожено до 45 киевских боевиков, два БТР и шесть единиц специальной автотехники.

Филипоненко добавил, что противник продолжает обстрелы гражданских объектов, в результате погибла 18-летняя девушка.