Владивосток, 15 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Приморье в шести населённых пунктах четырёх муниципалитетах остаётся подтоплено 63 частных дома и 180 приусадебных участков. За сутки восстановлено семь мостов, повреждённым остаётся — 21 мост. Дорожное сообщение нарушено с одиннадцатью населёнными пунктами, сообщили в региональном МЧС.

17.mchs.gov.ru Паводок

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По прогнозам спасателей, в ближайшее время ожидается стабилизация паводковой обстановки и освобождение подтопленных участков от воды в Дальнереченском городском округе и в Лесозаводске.

По-прежнему задействованы три вертолёта Ми-8 МЧС России. Всего эвакуировано 113 человек, в том числе один человек, нуждающийся в экстренной медицинской помощи. За время проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ спасено 96 приморцев.

Расчищено и восстановлено 54 км дорожного полотна, использовано более 350 куб. метров скальника. Адресную помощь оказали в 154 случаях, отчистка 217 домов и придомовых территорий. Спасателями Амурского спасательного центра подготовлены мешки с песком для построения заграждения от воды в Дальнереченске.

Энергетиками восстановлено электроснабжение во всех населённых пунктах Ольгинского округа.

Авиацией МЧС России доставлено груза общей массой около 35 тонн, включая 24,5 тонны гуманитарной помощи.

Всего в ликвидации паводка задействовано более 750 человек и 299 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, движение транспорта и занятия в учебных заведения были приостановлены, более миллиона человек в Шанхае и городах восточно-китайской провинции Чжэцзян были эвакуированы в связи с приближением тайфуна «Муифа», самого сильного тайфуна за 2022 год в Китае.