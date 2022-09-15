Москва, 15 сентября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Новый преступления киевских нацистов против мирных жителей Херсона и Донецкой Народной Республики расследуют российские следователи. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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Отмечается, что при обстреле бандеровцами микрорайона Таврический в Херсоне погибла семья из четырех человек и в результате обстрела ВСУ Старомихайловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) была ранена одна мирная жительница.

«Следственный комитет даст правовую оценку вышеуказанным преступлениям и установит лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Курской области Роман Старовойт написал, что огневые точки ВСУ, обстрелявшие территорию региона, подавлены.