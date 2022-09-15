Ижевск, 15 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Доме дружбы народов в Ижевске 15 сентября состоится открытие Центра китайского языка и культуры. Площадка будет открыта в рамках соглашения между ИжГТУ им. М. Т. Калашникова и ООО «Цзинаньской образовательной корпорацией «Чжишан» (КНР) о работе центра на базе ИжГТУ и Центра русского языка и культуры на базе педагогического университета Цилу (провинция Шаньдун, КНР), сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

пресс-служба минобразования Удмуртии Открытие Центра китайского языка и культуры в Ижевске

Причем мероприятие одновременно пройдет в трех регионах — в Удмуртии, китайской провинции Шандунь и Кировской области. На открытии будут присутствовать представители российского и китайского посольств, а также сотрудники администраций регионов.

Планируется выступление танцевального коллектива «Чебеляй» и Федерации ушу и кунг-фу Удмуртии под руководством чемпиона России по ушу Ленара Багаутдинова. Транслировать открытие центра будут в России и Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, кроме культурного взаимодействия Удмуртия выстраивает взаимовыгодные торговые отношения с Китаем. Так, в КНР республика экспортирует сухую молочную сыворотку, лесоматериалы и рапсовое масло.

Читайте также: Первую партию рапсового масла Удмуртия отгрузила в Китай