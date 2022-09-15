Кабул, 15 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Фронт национального сопротивления Афганистана подтвердил гибель двух своих командиров. Представитель фронта заявил, что Хаджи Абдул Малик и Мохаммад Яр вместе со своими сыновьями были убиты в боях с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Абдул Малик был бывшим членом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), позже покинувшим ряды группировки и присоединившимся к Фронту национального сопротивления.

Ранее официальный представитель движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил, что в ходе операции в Панджшере были убиты не менее 40 членов Фронта сопротивления, в том числе Абдул Малик и Мохаммад Яр.

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Себгатулла Ахмади, пресс-секретарь Фронта сопротивления, в серии твитов сообщил, что за четверо суток наступления атаки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере было убито более семидесяти боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а фронт также потерял часть своих «лучших сил».

Представитель Фронта сопротивления назвал гибель своих бойцов признаком защиты «чести и земли» от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Хаджи Абдул Малик был одним из родственников Ахмад Шаха Масуда, который присоединился к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за разногласий с чиновниками бывшего афганского правительства и в прошлом году был назначен этой начальников разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер.

Но это сотрудничество длилось недолго, и Хаджи Абдул Малик покинул ряды «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присоединился к Фронту сопротивления и выступил против радикалов.