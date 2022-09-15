Якутск, 15 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В посёлке Нижний Бестях намерены создать предприятие по производству сжиженного природного газа. Соответствующие планы глава республики Айсен Николаев и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе закрепили договором во время Петербургского международного газового форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

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«Нами было подписано соглашение о строительстве завода по производству сжиженного природного газа в поселке Нижний Бестях. Сегодня обсудили ход реализации этого крупного проекта, который поможет автономной газификации населённых пунктов и переводу транспорта на СПГ», — сказал Айсен Николаев.

Появление предприятия позволит к 2025 году производить 50 и более тыс. тонн сжиженного природного газа в год, к 2030 году — до 500 тыс. тонн. Пока объёмы производства СПГ в республике оцениваются в 12 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, сжиженным газом намерены обеспечить порядка 30 населённых пунктов Якутии. Такие планы анонсировал глава республики Айсен Николаев по итогам Петербургского международного газового форума.