Якутия заключила соглашение о строительстве завода СПГ
Якутск, 15 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В посёлке Нижний Бестях намерены создать предприятие по производству сжиженного природного газа. Соответствующие планы глава республики Айсен Николаев и председатель Совета директоров ООО «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе закрепили договором во время Петербургского международного газового форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе
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Появление предприятия позволит к 2025 году производить 50 и более тыс. тонн сжиженного природного газа в год, к 2030 году — до 500 тыс. тонн. Пока объёмы производства СПГ в республике оцениваются в 12 тыс. тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, сжиженным газом намерены обеспечить порядка 30 населённых пунктов Якутии. Такие планы анонсировал глава республики Айсен Николаев по итогам Петербургского международного газового форума.