Якутск, 15 сентября, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Строительство нового рудника на алмазном месторождении Якутии на трубке «Мир» создаст в регионе более тысячи рабочих мест. Проект «Мир-Глубокий» начнут реализовывать в этом году. Общая сумма инвестиций составит свыше 120 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Glava. sakha. gov.ru Проект строительства нового рудника в Якутии создаст более тысячи рабочих мест

«Новый рудник на глубоких горизонтах месторождения с соблюдением строжайших норм промышленной безопасности — непростой долгосрочный проект. Будут созданы новые производственные мощности и объекты вспомогательной инфраструктуры общей стоимостью около 120 млрд рублей. И самое важное — это более тысячи новых рабочих мест. На период строительства в Якутии будет создано более 400 из них, во время эксплуатации их количество превысит 800 человек. С запуском добычи на Мире-Глубоком станет возможным возвращение обогатительной фабрики №3 к круглогодичному режиму работы, что создаст еще более 250 сезонных рабочих мест на дражном комплексе», — сказалаМайя Данилова, министр экономики Якутии.

Добыча алмазов приведёт к увеличению поступлений налога на добычу полезных ископаемых, который полностью направляется в бюджет Якутии.

Отметим, что кимберлитовая трубка «Мир» была открыта в 1955 году, а добыча алмазов началась в 1957 году. Добычу прекратили в 2001 году. В период с 2009 по 2017 год добыча руды велась на подземном руднике «Мир». С 2017 года рудник находится на консервации.

Как сообщалоИА REGNUM, господдержку на возобновление подземной добычи алмазов в городе Мирном в Якутии пообещал компании АЛРОСА министр финансов РФ, по совместительству глава Наблюдательного совета компанииАнтон Силуанов.

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