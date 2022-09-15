Кызыл, 15 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Тува получит более 272 млн рублей на строительство детских садов с ясельными группами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Правительства России.

Правительство Тувы Детский сад в старообрядческом селе Эржей, Тува

«За счёт федеральных средств до конца 2022 года будут достроены здания для четырех дошкольных организаций, расположенных в городах и сельской местности», — отметили в правительстве.

Это позволит создать в республике 300 дополнительных мест для детей от полутора до трёх лет и повысить доступность дошкольного образования в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра просвещения России Андрей Николаев поддержал просьбу Тувы внёс на рассмотрение правительственной комиссии вопрос о выделении 4,9 млрд рублей на строительство пяти школ в рамках программы ликвидации третьей смены.