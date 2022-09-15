Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Санкт-Петербург оказался под влиянием североатлантического циклона Queenie, который принес в город временные дожди, сообщил 15 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, днём в четверг регион будет ощущать влияние тёплого сектора циклона, а вечером окажется на пути холодного атмосферного фронта.

«В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди», — добавил он.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 744 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

«В пятницу погода изменится мало», — подытожил синоптик.

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