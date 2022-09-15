Лондон, , 10:13 — REGNUM Правительства стран и Всемирная организация здравоохранения слишком медлили, принимая меры против распространения COVID-19, что привело к миллионам смертей, которые можно было предотвратить. Об этом говорится в докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

Флаг ВОЗ (сс) United States Mission Geneva

Многочисленные ошибки в профилактике, базовых практиках общественного здравоохранения и недостаток международной солидарности привели к 17,7 млн смертей, включая официально не учтенные, заявила 14 сентября комиссия журнала Lancet, опубликовавшая результаты своего двухлетнего исследования пандемии.

В докладе сделан вывод, что ВОЗ «действовала слишком осторожно и слишком медленно по ряду важных вопросов», включая вопрос о передаче вируса от человека к человеку и об объявлении наивысшей степени опасности в связи с распространением нового заболевания. ВОЗ назвала вспышку «пандемией» в марте 2020 года, примерно через три месяца после первого зарегистрированного случая в Китае, хотя этот термин не имеет юридических последствий.

ВОЗ также не спешила поддержать ограничения на поездки, чтобы замедлить распространение вируса, одобрить ношение масок и признать передачу вируса воздушно-капельным путем, отмечается в докладе. Его авторы также пришли к выводу, что координация между правительствами разных стран была слишком медленной.

«Итогом этого стали миллионы смертей, которые можно было предотвратить, и поворот вспять прогресса в области устойчивого развития для многих стран», — заявили авторы доклада.

ВОЗ ответила, что приветствует «всесторонние рекомендации» доклада, но отметила, что в нем есть «несколько ключевых упущений и неверных толкований», в том числе относительно быстроты ее действий.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, возглавлявший комиссию журнала Lancet, сказал, что пришло время «посмотреть правде в глаза».

«Слишком многие правительства не придерживаются основных норм институциональной рациональности и прозрачности, — сказал Сакс. — Слишком много людей протестовали против базовых мер предосторожности в области общественного здравоохранения… и слишком много стран не способствовали глобальному сотрудничеству в борьбе с пандемией».

Как следует из доклада, пандемия выявила «серьезные недостатки системы, основанной на ООН». Эти недостатки обусловлены такими проблемами, как чрезмерный национализм, в частности в области вакцинации, отсутствие гибкости в отношении прав интеллектуальной собственности и «эрозия политической поддержки многосторонних решений со стороны крупных держав».

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ: базовые нормы гигиены не соблюдаются в половине медучреждений