Москва, , 10:11 — REGNUM Если иностранным банкам разрешат открывать филиалы в России, то такой шаг можно будет только приветствовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал информацию о том, что ЦБ РФ предложил разрешить банкам из «дружественных» стран открывать филиалы в России.

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«Запрет иностранным банкам открывать филиалы в России был одной из причин, ограничивающих рост нашей экономики, — сказал Пальченко. — Банковская система в России — это максимально монополизированная кормушка, работающая исключительно в интересах владельцев банков и МФО, не выполняющая своей главной задачи – обеспечивать российскую экономику финансовыми услугами, включая в первую очередь кредитные продукты. И дело не только в том, что к этой кормушке было решено допустить только банки — резиденты РФ. Фактически тем запретом ЦБ признал, что банковская система России откровенно неконкурентоспособна, а правила ЦБ и ДКП, если выражаться мягко, несовершенны настолько, что банки России, действующие по правилам ЦБ, будут банально неконкурентоспособны по сравнению с филиалами иностранных».

Поэтому, как полагает Пальченко, снятие данного запрета можно только приветствовать.

«Это увеличит предложение денег в экономике России, а денег в России катастрофически не хватает не только для роста, но и для банального импортозамещения в критичных отраслях, — полагает Пальченко. — Не секрет, что за рубежом во многих странах, включая дружественные, доступ к кредитам на порядки проще и проценты ниже, поэтому их экономики развиваются, не имея собственного сырья. Кроме того, такая мера заставит банки РФ создавать более качественные финансовые продукты, а не то, что они делают сейчас, зная, что рынок монополизирован и российским гражданам и бизнесу всё равно от них никуда не деться».

Предприниматель подчеркнул, что рынок банковских услуг в России — это рынок, где спрос катастрофически превышает предложение.

«По факту это золотое дно для иностранных банков, имеющих деньги и не связанных полностью по рукам и ногам правилами и нормами ЦБ. Нашей экономике очень нужны иностранные деньги», — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Банк России выступил с предложением разрешить банкам из «дружественных» государств открывать филиалы в РФ.