Чита, , 10:11 — REGNUM Торжественное открытие выставки «Маршруты великих», посвященной 150-летию со дня рождения известного путешественника, писателя, этнографа Владимира Арсеньева, состоялось в забайкальском художественном музее, сообщает 15 сентября министерство культуры региона.

Чита. Открытие выставки «Маршруты великих» Министерство культуры Забайкалья

На открытии авторскую песню «Души и облака» исполнил руководитель студии гитарной песни «Великий исток» Константин Шлямов, с композицией «Одинокая гармонь» выступил студент забайкальского училища искусств Андрей Луговкин.

Гостей поздравила с открытием экспозиции куратор выставки Ольга Чупалова, отметив, что старинное выражение «via est vita» в переводе с латыни означающие «Дорога — это жизнь», вполне могло бы стать жизненным девизом Владимира Арсеньева. Известный путешественник, писатель, этнограф — гордость не только Дальнего Востока, которому он посвятил тридцать лет жизни, но и всей страны. Владимир Арсеньев стал известен далеко за пределами России.

Для посетителей развернулась экспозиция, в которой представлены произведения живописи из коллекции забайкальского краевого художественного музея. Они позволяют увидеть дальневосточный край глазами художников — Валерия Дружинина, Григория Зорина, Николая Завьялова и других мастеров. В работах авторов показаны величественная тайга, реки, горы и другие места, по которым были организованы экспедиции путешественника и его спутников.

Выставка «Маршруты великих» будет работать до 16 октября в забайкальском краевом художественном музее.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Чите организовали выставку«Этнический костюм народов Забайкалья». В экспозиции были представлены повседневные, праздничные и стилизованные наряды национальных групп исторически проживающих в регионе.

Читайте также: Выставка «Этнический костюм народов Забайкалья» открылась в Чите