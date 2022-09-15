Владикавказ, , 10:09 — REGNUM Снайперы Южного военного округа (ЮВО) отработали на полигоне Тарское в Северной Осетии уничтожение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника из снайперских винтовок. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Снайпер Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ходе учений имитировались атаки дронов-квадрокоптеров на охраняемые объекты, беспилотники уничтожались на дальности до 500 метров… Тренировки проходили как в дневное, так и ночное время».

Действия снайперов поддерживали расчёты гранатомётов АГС-17, ведущие огонь по операторам «вражеских» БПЛА.

Снайперы также отработали ведение прицельного огня по видимой лишь несколько секунд «бликующей» мишени, маскировку позиции, скрытное перемещение на местности и групповые действия.

На теоретических и практических занятиях снайперы изучали устройство различных моделей боевых и гражданских квадрокоптеров, технические и специальные средства разведки и использование для маскировки подручных средств.

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