Москва, 15 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке больших парламентских слушаний о развитии городского электротранспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Трамвай

Будут обсуждаться вопросы обновления подвижного состава, модернизации инфраструктуры, восстановления удобных маршрутов, функционирования электротранспорта, сообщается на сайте палаты парламента.

Большие парламентские слушания состоятся в Госдуме 6 октября в 11:00 мск. Для участия будут приглашены представители правительства, регионов, заводов и предприятий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин обратил внимание на то, что в ряде регионов закрыли трамвайные и троллейбусные маршруты.

«Самостоятельно решить этот вопрос регионы не могут», — сказал он.

Проблема особенно актуальна для субъектовых центров, добавил Володин.