Сочи, Краснодарский край, 15 сентября 2022, 10:08 — REGNUM Формирование смерчей над Чёрным морем в районе Сочи прогнозируется 15 сентября, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Опасность формирования смерчей над морем имеется на участке Магри-Веселое, уточнили в ведомстве.
В мэрии Сочи подчеркнули, что на время действия штормового предупреждения купание в море запрещено.
Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают о мощном шторме у побережья Анапы.