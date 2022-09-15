Уфа, 15 сентября, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Башкирии могут упразднить Конституционный суд. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Gorspravka09.ru Суд

Сообщается, что соответствующий закон депутаты госсобрания республики намерены принять на пленарном заседании 22 сентября.

Отмечается, что полномочия судей Конституционного суда планируется прекратить с 31 декабря 2022 года.

«Федеральным законодательством предусмотрено упразднение в срок до 1 января 2023 года конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Представленный законопроект устанавливает, что рассмотрение Конституционным судом дел, принятых к производству, должно быть завершено и решения по ним должны быть приняты в срок до 30 декабря 2022 года», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания регионаКонстантина Толкачева.

По его словам, осуществление мероприятий по упразднению Конституционного суда предлагается возложить на региональное правительство.

Отмечается, что в Башкирии намерены создать Конституционный совет, который будет анализировать и осуществлять мониторинг законодательства на предмет его соответствия Конституции Башкирии. Его работа будет регламентирована отдельным законом, пояснили в пресс-службе.

Конституционный суд Башкирии был создан в марте 1996 года.

«Это было переходное время. Республиканское законодательство тогда было «пробельным»: отдельные положения законов могли толковаться неоднозначно, и это затрудняло их применение на практике. Конституционный суд разрешал спорные дела, обеспечивая высшую юридическую силу Конституции Башкирии и способствуя, таким образом, становлению конституционной демократии. Со временем правовое поле уплотнялось, сфера деятельности Конституционного суда сужалась. Сегодня мы пересматриваем структуру органов власти в соответствии с требованиями времени», — пояснил Толчкачев.