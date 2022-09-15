Киев, 15 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Для проведения переговоров об экономическом сближении и выступлении киевского режима в Евросоюз в Киев прибыла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она написала об этом 15 сентября на своей странице в одной из соцсетей.

Урсула фон дер Ляйен

«Я в Киеве с третьим визитом с момента начала … [спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР]», — написала она в своём сообщении.

Также фон дер Ляйен уточнила, что она намерена провести обсуждение с Владимиром Зеленским и представителем киевского режима Денисом Шмыгалем продолжения сближения экономик и населения ЕС и территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что конфликт на территории б. УССР надо завершить так, чтобы Киев не растерял территории.