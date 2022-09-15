Чебоксары, , 10:06 — REGNUM В Чувашии произошло очередное крупное ДТП. 15 сентября в результате аварии с участием четырёх транспортных средств одна из машин загорелась, водитель погиб. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкновение произошло около 06:00 на участке федеральной трассы М-7 «Волга» в Ядринском районе. Предварительно полиция установила, что водитель автовоза «Мерседес» столкнулся с попутно движущейся «Ладой», затем с фурой «Даф» и грузовиком «КамАЗ» на встречной полосе движения.

В МВД по Чувашии сообщают, что в результате столкновения загорелась «Лада», водитель которой от полученных травм погиб на месте происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM , после полудня 14 сентября 2022 года в Комсомольском районе Чувашии произошла авария с участием трёх транспортных средств. В результате столкновения один человек погиб, трое получили травмы.

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