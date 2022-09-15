Таллин, 15 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум.

Евро

Посольство России в Эстонии опубликовала на своей странице в социальных сетях комментарий о выплатах пенсий гражданам Российской Федерации, проживающим в этой республике.

Как отмечается в сообщении, «в связи с сообщениями ряда эстонских СМИ о том, что «российским пенсионерам в Эстонии не выплатили пенсии за III квартал 2022 года» хотели бы внести ясность в данный вопрос».

Посольство отметило в этой связи, что российская сторона строго выполняет Договор между Российской Федерацией и Эстонской республикой о сотрудничестве в области пенсионного обеспечения от 14 июля 2011 года.

«Проблемы в выплате пенсий нашим пенсионерам были вызваны блокировкой соответствующих банковских переводов, осуществленной по инициативе США, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», — подчеркивается в сообщении.

В настоящее время компетентные ведомства и учреждения России и Эстонии работают над урегулированием возникшей ситуации, заверили в дипломатическом представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные проблемы возникли и у российских пенсионеров, постоянно проживающих в Латвийской республике.