Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Россия должна участвовать в процессе обсуждения представляющих общий интерес вопросов в ООН. Об этом 15 сентября в неделе высокого уровня этого института всемирной организации заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши.

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Он отметил, что в последнее время доверие снизилось не только по отношению к одной стране, одному государству — члену ООН, это стало общей тенденцией.

«Это необходимо остановить, — подчеркнул в беседе с ТАСС Кёрёши. — В связи с тем, что для меня существует необходимость выступать с позиции Устава ООН и твердого отстаивания Устава ООН и международного права, я сделаю всё возможное, чтобы все государства-члены, включая вашу страну, могли собраться вместе и обсудить представляющие общий интерес вопросы».

Он подчеркнул, что в ООН хотят, чтобы «Россия была в этом процессе». Кёрёши напомнил, что Россия является одним из основателей ООН, государством — членом Совета Безопасности, комитета по утверждению полномочий, а также входит во многие другие институты и комитеты всемирной организации.

«Мы нуждаемся в сотрудничестве с Россией», — подчеркнул председатель сессии Генассамблеи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что механизма лишения России права вето в Совете Безопасности ООН не существует. По его словам, «нужно подрывать основы ООН, фактически выстраивать её заново тогда, без России». Он добавил, что трудно себе представить, как этот процесс может выглядеть без полного разрушения всех основ современных международных отношений.