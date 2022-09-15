Пермь, 15 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Пермском крае объявлен аукцион на выполнение работ по созданию программно-аппаратного комплекса «Пешеходный переход» на дорогах региона. Заказчиком услуги является Управление автомобильных дорог и транспорта Прикамья. Начальная цена лота — 114,8 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Пешеходный переход

Согласно документации, на нерегулируемых пешеходных переходах установят комплексы со светодиодными знаками и такими же светильниками. Они будут действовать при нажатии кнопки пешеходом. Комплекс должны оснастить системой радиочастотных приемопередатчиков.

Исполнителю контракта необходимо установить 116 программно-аппаратных комплексов «Пешеходный переход» в разных муниципальных образованиях до 30 августа 2024 года.