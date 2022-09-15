Вашингтон, , 10:04 — REGNUM К градостроительному симулятору Cities: Skylines вышло платное загружаемое дополнение (DLC) Plazas and Promenades. Анонсирующий трейлер был показан 14 сентября в рамках трансляции ID@Xbox Fall Showcase 2022.

Cities: Skylines Скриншот с YouTube

Стоит отметить, что финская студия Colossal Order, занимающаяся разработкой игры, выпустила это масштабное дополнение совершенно неожиданно, авторы анонсировали его 22 августа 2022 года, но тогда не называли точную дату релиза. Plazas and Promenades добавляет в игру инструменты для создания пешеходных улиц и зон.

Кроме того, с релизом этого DLC в Cities: Skylines появились три новых типа районов: офисы, жилые районы с высокой плотностью населения и коммерческие районы с высокой плотностью населения. В каждом из этих районов игрокам доступны 24 новых здания.

Напомним, релиз Cities Skylines состоялся 10 марта 2015 года, т.е. уже более семи лет назад. В январе 2022 года авторы симулятора выпустили дополнение «Аэропорты».

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