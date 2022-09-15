Новосибирск, , 10:08 — REGNUM В Новосибирской области в ближайшие пять лет кардинально изменится «карта» здравоохранения. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников во время выездного совещания на площадках строительства медицинских объектов в Новосибирске и на станции Мочище.

В поликлинике Rosminzdrav.ru

«В ближайшие 5 лет нам предстоит ввести такие мощности первичного звена в медицинской сфере, какие в лучшие советские времена в нашем регионе вводили за две пятилетки, — сказал Травников. — Это кардинально поменяет «карту» нашего здравоохранения. Основной принцип при возведении новых объектов — приближение максимального числа видов помощи к людям, к местам проживания».

Отметим, что бо́льшая часть объектов здравоохранения в Новосибирской области возводится по схеме государственно-частного партнёрства.

По данным областного правительства, до начала зимы на трёх объектах будут закрыты тепловые контуры зданий и начнутся внутренние работы по устройству инженерных коммуникаций и отделке. На стройплощадках ещё четырёх поликлиник работы начались в августе 2022 года. На сегодня все площадки огорожены и подключены к сетям электроснабжения. На стройплощадке поликлиники №22 выполнено тестовое погружение свай.