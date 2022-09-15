Харабали, Астраханская область, 15 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Житель Астраханской области жестоко расправился с соседями, с которыми у него был спор из-за разграничения земельных участков. Об этом сообщили 15 сентября в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

publicdomainpictures.net Убийство

Трагедия произошла в ночь на 13 сентября в городе Харабали. Как предварительно установлено следствием, пьяный подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришёл к соседям по участку. Он не менее пяти раз ударил ножом 73-летнюю соседку, а затем — не менее двух ударов ножом её сыну. Женщина и мужчина от ран скончались на месте, сосед скрылся.

Задержали его в тот же день. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователями установлено, что между подозреваемым и потерпевшими возникали конфликты из-за раздела границ земельных участков. Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нападение на соседку.