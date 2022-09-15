Москва, , 10:01 — REGNUM Видеозапись боевой работы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 15 сентября Минобороны России.

РСЗО «Ураган» Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчёты российских РСЗО выходят на ударные позиции, получают координаты целей и осуществляют огонь по позициям и объектам киевских нацистов.

«Боевые машины РСЗО прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по позициям наступающих ВСУ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что корректировку огня и доразведка целей для ударов по ВСУ ведётся с помощью беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что киевские войска «наступают» в Донбассе и Херсонской области, их нужно поддержать.