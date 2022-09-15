Мадрид, 15 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Часть Европейского союза стремится прекратить поддержку киевского режима. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Министерство иностранных дел Российской Федерации Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

В интервью испанской газете «Мундо» Боррель рассказал, что страны ЕС уже хорошо оснастили территорию б. УССР, и сейчас часть сообщества склоняется к прекращению поддержки.

«Нужно сохранять усилия, не стоит давать слабину», — сказал Боррель.