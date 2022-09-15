Барнаул, , 10:01 — REGNUM Санатории Алтайского края стали наиболее популярными в программе осеннего туристического кешбэка — 2022, сообщили 15 сентября корреспонденту ИА REGNUM в управлении по развитию туризма и курортной деятельности региона.

Отдых в Белокурихе Сайт Алтайского края, Антон Федотов

Там же пояснили, что на основе данных продаж осенних путевок через портал бронирования санатории-россии. рф был составлен рейтинг популярности российских регионов в программе осеннего туристического кешбэка-2022. Статистика портала показывает, что здравницы Алтайского края входят в российский топ-10 и лидируют среди санаториев Сибири в период осеннего отдыха, — сообщает туристский информационный центр Алтайского края.

В среднем обладатели путевок с кешбэком проведут в санаториях Алтайского края 11 осенних дней. По продажам осенних туров с кешбэком в 2022 году здравницы Алтая опередили конкурентов таких популярных туристических регионов, как Карелия, Калининград и Дагестан, Санкт-Петербург и Москва. По данным аналитиков портала санатории-россии. рф, количество реализованных осенних путевок поднимает санаторно-курортные учреждения Алтайского края на седьмое место в общероссийском рейтинге.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи со стартом осеннего этапа программы туристического кешбэка в России, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 25 августа известило о том, что в ней принимают участие 20 санаториев и 33 отеля региона.

Кешбэк может составлять 20% от стоимости поездки, но не более 20 000 рублей за одну оплату. Помимо этого, важным нововведением стало повышение максимального порога кешбэка при поездках на Дальний Восток по поручению президента России Владимира Путина. Теперь сумма возвращенных средств увеличится до 40 000 рублей, доля кешбэка сохраняется на уровне 20%.

Читайте также: Новый этап программы кешбэка: 20 санаториев Алтая ждут туристов