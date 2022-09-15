Донецк, 15 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, Докучаевск, Минеральное и Ясиноватую, сообщили 15 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:46 (совпадает с мск) — н. п. Новомихайловка — н. п. Докучаевск: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм; 08:30 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Кроме того, боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив три снаряда калибра 152 мм, и Ясиноватую (три снаряда калибра 152 мм).