Нижний Новгород, , 09:55 — REGNUM В России и Поволжье в первом полугодии средняя зарплата возросла на 12,8%. В регионах ПФО наибольшая средняя заработная плата сложилась в Татарии (50 065 рублей), минимальная — в Мордовия (37 736 рублей). Это следует из обновлённых данных Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в России в первом полугодии составила 61 961 рубль, в Поволжье — 44 281 рубль. Средняя зарплата в РФ и ПФО по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом возросла на 12,8%.

Из регионов Поволжья лидерами по уровню средней номинальной зарплаты являются Татария (50 065 рублей), Прикамье (49 602 рубля), Башкирия (45 552 рубля), Самарская область (45 272 рубля) и Нижегородская область (44 400 рублей).

В остальных регионах ПФО средняя начисленная заработная плата сложилась ниже среднеокружного уровня. В группе аутсайдеров по уровню средней зарплаты в первом полугодии — Мордовия (37 736 рублей), Марий Эл (37 892 рубля) и Кировская область (38 738 рублей).

В остальных регионах показатели следующие: в Удмуртии — 43 229 рублей, Оренбуржье — 41 218 рублей, Саратовской области – 40 388 рублей, Ульяновской области – 39 188 рублей, Пензенской области – 39 326 рублей, Чувашии – 39 022 рубля.

В первом полугодии 2022 года по сравнению с первым полугодием 2021 года номинальная начисленная заработная плата возросла во всех регионах Поволжья, более всего — в Татарии (+17,5%), менее всего — в Пензенской области (+9,7%).

Напомним, что в первом полугодии 2022 года в России номинальные среднедушевые денежные доходы населения составили 40 304 рубля (+13,3%), в том числе в Поволжье — 31 919 рублей (+12,8%).

Как сообщало ИА REGNUM , в ПФО в январе–июне 2022 года максимальные среднедушевые доходы отмечены в Татарии (42 099 рублей), минимальные — в Марий Эл (23 329 рублей).

Читайте ранее в этом сюжете: Доходы населения Поволжья за полугодие выросли на 12,8%: данные по регионам