Нур-Султан, 15 сентября 2022, 09:55 — REGNUM Депутаты представительного органа столицы Казахстана Нур-Султана 15 сентября поддержали возвращение городу названия Астана. Трансляция заседания маслихата велась в социальной сети.
Согласно результатам голосования, депутаты одобрили возвращение казахстанской столице прежнего названия. Вернуть столице имя согласился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе общественных слушаний жители Нур-Султана поддержали изменение названия города.