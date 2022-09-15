Депутаты маслихата поддержали идею переименования Нур-Султана в Астану
Астана, 15 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Депутаты представительного органа столицы Казахстана Нур-Султана 15 сентября поддержали возвращение городу названия Астана. Трансляция заседания маслихата велась в социальной сети.
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Астана
Согласно результатам голосования, депутаты одобрили возвращение казахстанской столице прежнего названия. Вернуть столице имя согласился и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе общественных слушаний жители Нур-Султана поддержали изменение названия города.