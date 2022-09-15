Ярославль, , 09:57 — REGNUM В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области пьяный мужчина в ответ на просьбу заплатить за поездку угнал машину у таксиста. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Угон автомобиля Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

«Полицейскими установлено, что в Ярославле подозреваемый попросил заявителя довезти его в другой регион. При следовании в пути в Гаврилов-Ямском районе водитель остановил автомобиль, вышел и попросил пассажира заплатить за поездку. После этого нетрезвый пассажир нанес побои водителю, выхватил ключи и уехал. Позже бросил угнанное транспортное средство», — рассказали в полиции.

После этого владелец угнанного «Рено» обратился в полицию. Ранее судимого 24-летнего мужчину нашли, сейчас он заключён под стражу. По статье об угоне ему грозит до 7 лет лишения свободы.