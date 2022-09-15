Якутск, , 10:02 — REGNUM Сжиженным газом намерены обеспечить порядка 30 населённых пунктов Якутии. Такие планы анонсировал глава республики Айсен Николаев по итогам Петербургского международного газового форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Газ Gazprom.ru

Читайте также: В Якутии завершилась социальная газификация первого села

«В рамках соглашения с ПАО «Газпром» трубопроводным газом будут газифицированы южные районы республики. Развитие может идти более быстрыми темпами, если мы решим вопрос с транспортной инфраструктурой. Для дальнейшего развития, учитывая размеры нашего региона, нужна автономная газификация с помощью сжиженного газа», — пояснил Айсен Николаев.

Он отметил, что на газификацию около 30 сёл из регионального бюджета намерены потратить более 2 млрд рублей. Для ускорения подключения населённых пунктов к газу глава региона просит федеральную финансовую поддержку. На региональный бюджет итак ложится большая нагрузка в связи с необходимостью оплачивать строительство инфраструктуры и субсидирование межтарифной разницы.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Бютейдях в Магино-Кангаласском районе Якутии 8 сентября торжественно запустили газовую линию. На запуск сетей в работу приехал министр энергетики России Николай Шульгин.