Воронеж, , 09:53 — REGNUM Заявления на получение гражданства России подали в Воронежской области уже более 300 вынужденных переселенцев с территории Донбасса и других освобождаемых территорий бывш. УССР. Об этом сообщил 14 сентября в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Паспорт

«Вынужденные переселенцы Донбасса и других освобождаемых территорий на воронежской земле массово становятся нашими соотечественниками де-юре», — написал губернатор.

Он пояснил, что на данный момент с помощью воронежских специалистов заявления на получение гражданства подали более 300 человек. Первые десять переселенцев получили российские паспорта.

«Поручил коллегам вместе с воронежскими управлениями федеральных ведомств продолжить эту работу, оказывая оперативную помощь всем желающим сменить гражданство», — написал Гусев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область приняла более 600 вынужденных переселенцев из Харьковской области.