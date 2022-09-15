Воронеж, 15 сентября 2022, 09:53 — REGNUM Заявления на получение гражданства России подали в Воронежской области уже более 300 вынужденных переселенцев с территории Донбасса и других освобождаемых территорий бывш. УССР. Об этом сообщил 14 сентября в телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Он пояснил, что на данный момент с помощью воронежских специалистов заявления на получение гражданства подали более 300 человек. Первые десять переселенцев получили российские паспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронежская область приняла более 600 вынужденных переселенцев из Харьковской области.