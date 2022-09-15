Пермь, 15 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Содержание дорог в центре Перми возьмёт на себя Пермский край. Финансирование будет осуществляться за счёт краевой казны. Законопроект внесен в Законодательное собрание губернатором Дмитрием Махониным, сообщает пресс-служба регионального парламента.

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В пояснительной записке говорится, что принятие закона позволит повысить качество содержания автомобильных дорог центрального планировочного района Перми (ЦПР), обеспечит бесперебойное, безопасное и удобное движение в течение всего года, а также повысить контроль качества содержания дорог. ЦПР включает в себя части Ленинского, Свердловского и Дзержинского районов муниципалитета.

По данным мэрии Перми, на содержание дорог в центре города выделяют в год 430 млн рублей (18% от норматива). По мнению главы минтранса региона Сергея Вешнякова, этого недостаточно, и последняя зима это показала.

После передачи полномочий краю на ежегодные затраты по содержанию дорог планируется направлять около 1,05 млрд рублей. На лизинг 124 единиц техники предполагается выделять около 350 млн рублей. Средства на реализацию этих целей внесены в проект поправок в бюджет на 2023-24 гг. Законопроект о передаче полномочий депутаты рассмотрят в сентябре сразу в двух чтениях.