Барнаул, , 09:52 — REGNUM ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю предупредлило о сушественном изменении погодных условий. По данным синоптиков в Алтайском крае в период с 15 по 19 сентября местами сохранится высокая (4 класс), в отдельных районах по западу чрезвычайная (5 класс) пожароопасность.

Пожар Mchs.gov.ru

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров. Возгорания в природной среде крайне опасны, любая небрежность с огнём в считанные секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями. Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения, напоминают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 13–15 сентября при прояснении на территории Алтайского края были заморозки до — 2°С.

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