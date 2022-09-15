Южно-Курильск, Сахалинская область, , 09:51 — REGNUM На одном из островов Курильской гряды прошли учения разведывательного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) по уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Вертолёт Ми-8АМТШ-В Russianhelicopters.aero

По замыслу учений условный противник смог высадиться на один из Курильских островов для проведения диверсии на российском военном объекте. Для пресечения обезвреживания «диверсантов» в заданный район на вертолётах Ми-8АМТШ выдвинулась десантно-штурмовая группа, которым после высадки предстояло организовать их скрытный поиск в сложных природно-климатических условиях».

пресс-служба ВВО «Благодаря грамотным действиям командира и личного состава разведывательной группы неприятель был быстро обнаружен и (условно) уничтожен при огневом соприкосновении».

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