Южно-Курильск, Сахалинская область, 15 сентября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. На одном из островов Курильской гряды прошли учения разведывательного подразделения армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) по уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Russianhelicopters.aero Вертолёт Ми-8АМТШ-В

По замыслу учений, условный противник смог высадиться на один из Курильских островов для проведения диверсии на российском военном объекте. Для обезвреживания «диверсантов» в заданный район на вертолётах Ми-8АМТШ выдвинулась десантно-штурмовая группа, которой после высадки предстояло организовать их скрытный поиск в сложных природно-климатических условиях».

пресс-служба ВВО «Благодаря грамотным действиям командира и личного состава разведывательной группы неприятель был быстро обнаружен и (условно) уничтожен при огневом соприкосновении».

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