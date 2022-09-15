Бухарест, , 09:51 — REGNUM Десятки сотрудников ряда финансовых организаций Румынии были задержаны по подозрению к крупным финансовым махинациям. Об этом 15 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, обвиняемые граждане в период с 2015-го по 2022-й годы путем подделки документов Центрального банка Румынии незаконно выдали клиентам кредиты на общую сумму более 1 млн евро. При этом ни одно долговое обязательство погашено не было.

Согласно некоторой информации, в списке подозреваемых лиц оказались известные в стране финансисты.

Если их вина будет доказана в суде, каждому из них грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.