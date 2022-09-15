Ворота у здания парламента Армении в Ереване заварили после протестов
Ереван, 15 сентября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Ворота около здания парламента Армении в Ереване заварили после того, как накануне участники массовых протестных акций пытались взять их штурмом. Видеозаписи этого 15 сентября приводятся в армянских сегментах в нескольких соцсетях.
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Сварка
На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как сварщик приваривает длинный кусок стального уголка к воротам армянского парламента так, чтобы их было нельзя открыть.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна протестующие предприняли попытки штурма ворот парламента.