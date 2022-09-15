Таллин, , 09:49 — REGNUM В Эстонии разочарованы краткосрочными мерами, предложенными главой Еврокомиссии Урсулой Фон дер Ляйен по снижению цен на энергоносители, заявила министр экономики Рийна Сиккут. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

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По словам министра, в Эстонии ожидали, что в своем ежегодном рапорте Урсула фон дер Ляйен предложит решения, которые быстро снизят уровень биржевых цен на электроэнергию, помогут отвязать цену на газ от цены электричества, а также установят потолок цен на российский газ.

Однако предложенными краткосрочными мерами по снижению цен на энергоносители Эстония разочарована, подчеркнула Сиккут.

Сиккут также раскритиковала идею перераспределения сверхприбыли энергетических компаний. По ее мнению, верхний предел в 180 евро за мегаватт-час создает риск того, что производители электроэнергии с более высокими затратами на производство не выведут свою продукцию на рынок.

Еврокомиссия 14 сентября 2022 года представила план, как помочь европейцам пережить зиму и справиться с взлетевшими до небес ценами на энергию и инфляцией. Главные предложения — экономить электроэнергию во всем Евросоюзе и направить сверхприбыли энергетических компаний на поддержку частных потребителей и бизнеса.

Это обеспечит странам-членам ЕС более 140 миллиардов евро, которые помогут смягчить ценовой удар, пояснила председатель Еврокомиссии. В новый план не вошло прозвучавшее ранее предложение ввести потолок цен на российский газ.